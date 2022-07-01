七一升旗禮　護旗方隊中式步操進場

灣仔金紫荊廣場今早(7月1日)8時舉行香港回歸25周年升旗禮，即將宣誓就任香港第六屆政府行政長官的李家超，以及一眾政府高層官員出席，國家主席習近平及夫人彭麗媛則未有到場，但會出席稍後的就職典禮。由於3號風球正在懸掛，現場風勢亦較急勁，另今年是連續第3年不設公眾觀禮區。

升旗儀式開始時，警察銀樂隊先奏響樂曲，紀律部隊儀仗隊和步操隊，包括共有27人的護旗方隊，均以中式步操進場，並由歌唱家領唱國歌，其後徐徐升起五星旗及區旗，而飛行服務隊的直升機亦在上空飛過，紀律部隊的船隻就在海港致敬。

出席升旗儀式的除主要官員外，亦包括前任特首林鄭月娥等人，還有行政會議成員、立法會成員以及中央機構駐港代表。升旗儀式結束後，特區政府會在會展3樓大會堂舉行香港回歸25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。

警方在金紫荊廣場一帶實施交通管制措施，封鎖多條馬路，只准許持有效通行證的人士進入相關區域。此外，早前政府新聞處因「保安理由」，拒絕多間傳媒機構的記者及攝影人員，最終只有不足10名記者能夠入場採訪。入場的傳媒除了在星期日(6月26日)起每日進行核酸檢測並取得陰性結果外，亦要在今凌晨1時半到政府指定場所再做一次核酸檢測，通宵等候結果，並接受安檢後才能坐當局安排的旅遊巴前往金紫荊廣場。