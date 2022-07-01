舊油麻地警署成立100周年 舉辦開放日見證歷史變遷
2022年07月01日 10:00
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香港警隊為慶祝香港特別行政區成立25周年 暨 舊油麻地警署成立100周年，擬訂於2022年8月6日至8月7日及8月13日至8月14日於油麻地廣東道627號 舊油麻地警署舉辦為期4天的「舊油麻地警署100周年」開放日。
展覽主要分為3個部分，包括油麻地警署歷史、油麻地警區發生的重大案件及油麻地社區的變遷。此外，得到油尖旺民政事務處和油尖旺區撲滅罪行委員會贊助，舊羈留室將會變身為一個具反恐和打擊罪案元素，名為「型警解密」的互動密室遊戲，讓公眾嘗試破解線索，一起防止及偵破罪案。其他主題區域活動包括戶外立體照片拍攝區及攤位遊戲。
登記詳情
市民可瀏覽「舊油麻地警署100周年」網頁
http://communityengagement.police.gov.hk/zh_hant/event/ymt2022 了解登記詳情。登記系統由2022年7月8日（星期五）起一連三日開放，每天也有固定的登記名額。登記系統於每天中午12時開放，每名登記人士最多可申請兩張門券，滿額即止。成功登記者將透過電郵獲發二維碼進場。為免向隅，記得準時登記！