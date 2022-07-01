舊油麻地警署成立100周年　舉辦開放日見證歷史變遷

香港警隊為慶祝香港特別行政區成立25周年 暨 舊油麻地警署成立100周年，擬訂於2022年8月6日至8月7日及8月13日至8月14日於油麻地廣東道627號 舊油麻地警署舉辦為期4天的「舊油麻地警署100周年」開放日。

展覽主要分為3個部分，包括油麻地警署歷史、油麻地警區發生的重大案件及油麻地社區的變遷。此外，得到油尖旺民政事務處和油尖旺區撲滅罪行委員會贊助，舊羈留室將會變身為一個具反恐和打擊罪案元素，名為「型警解密」的互動密室遊戲，讓公眾嘗試破解線索，一起防止及偵破罪案。其他主題區域活動包括戶外立體照片拍攝區及攤位遊戲。

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市民可瀏覽「舊油麻地警署100周年」網頁