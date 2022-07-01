習近平稱一國兩制需長期堅持　強調香港不能亂更亂不起

國家主席習近平為新任行政長官李家超，及新一屆政府主要官員監誓後發表講話。他先向全港香港居民誠摯問候，又向港府新班子表示熱烈祝賀，強調香港同胞與祖國一直風雨同舟，血脈相連，香港回歸祖國，開啟了香港歷史新紀元，一國兩制實踐在香港取得舉世公認的成功，香港在國家改革開放總括洪流中，敢為天下先，敢做弄潮兒。

習提到，香港經歷不同挑戰都未有阻擋前進步伐，香港民主制度符合一國兩制方針，一國兩制是前無古人的偉大創制，一國兩制沒有理由要改變，需要長期堅持，強調香港不能亂、更亂不起。

他續指，中央政府所做的都是為了國家及港澳同胞好，維護國家安全是一國兩制的最高方針，中央必須堅持全面管治權，才能把特區政府治理好，而立法司法機關亦按照《基本法》行事。此外，習又強調愛國者治港，指世界上沒有一個地方會容許一個不愛國的人掌握管治權，又稱要保障香港獨有的地位和優勢，從國家及香港的根本利益為出發點。

習指中央相信在實現中華民族偉大復興的路上，香港必定會有重大貢獻，並提出4點要求，提高治理水平，行政長官和政府是香港的當家人和第一責任人，以行動貫徹一國兩制方針，提升國家觀念及國家視野，把握好政府和市場的關係，把有為政府和高效市場結合，敢於擔當。習最後引用孟郊的《上包祭酒》「願將黃鶴翅，一借飛雲空」，堅信有偉大祖國的支持，有一國兩制的保障，香港一定能製造更大輝煌，與中華民族同袍一起享受榮光。