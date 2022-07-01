瑜伽女教練謀殺案　死者生前行蹤曝光　曾與前男友一起離開住所

23歲瑜伽女教練周慧賢酒店遇害，警方拘捕姓勞(28歲)前男友。據了解，昨午(30日)下午1時許，周母和友人前往黃大仙警署報警，指其女兒於前一日(29日)下午4時後失去聯絡。死者原定於同日凌晨乘飛機前往美國進修，但並沒有登機。由於死者生前患有情緒病，警方高度重視，將案件列為「高危失蹤人士」案件，警方立即安排人員在死者深水埗住址一帶進行詢問調查，希望可以找到目擊人士提供線索。

至下午2時許，警方抵達勞寓所調查，當時勞聲稱並不知道周女行蹤。約1小時後，警方翻查死者大廈「天眼」片段發現，勞於6月29日下午4時許，自行拍進入周女寓所大廈，約數分鐘後與周女共同離開住所，過程並無異樣，二人最後手拖手離開升降機。案件亦交由東九龍總區失蹤人口調查組繼續調查。

同日數小時後，約晚上8時許，前男友由其律師陪同到黃大仙警署投案，指協助調查一宗失蹤人口案，但拒絕提供任何資料；至晚上10時許，死者被警方發現倒斃於油麻地一酒店房間內。警方估計周女死去不超過24小時，估計她與前男友當日離開寓所後，至晚上遇害。