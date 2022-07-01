消防為婦人開路推車獲讚　網民嘆長者晚年可悲

消防除了救火救援外，有時亦會出手幫助市民。近日有網民在網上專頁發文指，一輛消防車為一名在馬路上推手推車的婦人開路，並幫手推車上行人路，事件獲得網民大讚。

貼文指，在昨晚(6月30日)約7時45分，在廣華醫院門前，窩打老道向油麻地方向，一輛消防車在中線行駛時，發現有位婦人在快線推着手推車向前行，消防車隨即駛出快線，緩慢行駛為婦人開路，並閃紅燈示意後面行車小心。當婦人往對面線時，消防員用電筒照住前面快線前來的車，繼續幫老婦開路，而其中兩名消防員更落車幫手推車上行人路。

事件引起網民熱烈討論，有網民直指消防員值得尊敬是有原因的，「真正有愛心定扮有愛心，我地(哋)睇得出嘅」，「點解消防員咁受人尊重？佢哋幫人係岀自內心！」，「用心服務市民才是我們值得尊敬的紀律部隊，責無旁貸，而唔係見到有事發生掉頭走」。亦有網民表示事件可悲，「香港叫人可悲的是尚有咁多應享受人生晚年嘅長者依然要為悲微的生活而頻撲」，「香港的長者福利、退休保障的確太少」，「老有所依根本係最基本嘅要求」。