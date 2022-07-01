政界指習近平講話　為香港前進方向提出指引

立法會主席梁君彥對國家主席習近平在重要講話中提到「4個必須」與「4點希望」感到激勵和鼓舞，認為「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢越彰顯。對於習近平指政權須掌握在愛國者手中是世界通行的法則。梁表示完善選舉制度後，議會體現社會均衡參與和廣泛代表性，社會及議會已回復務實理性。隨着新一屆特區政府就職，梁指立法會將繼續依照《基本法》及相關法律履行憲制責任，與行政機關互相制衡、互相配合。

議員陳曼琪認為習近平的講話是對香港回歸後的巨大成就予以充分肯定和正面評價，鞏固香港對一國兩制的信心和決心，形容一國兩制是香港的定海神針。她續稱，講話為香港前進方向提供了科學指引和可靠保障，只要毫不動搖、全面準確貫徹一國兩制方針，定能保持香港的獨特地位和優勢，是符合香港實際情況的最佳制度。

對於習近平肯定香港國際金融中心地位及作用，經民聯副主席、議員林健鋒感到鼓舞，認為有助全面提振各界建設香港的底氣及信心。他認為政府要珍惜香港國際金融中心「金名片」，繼續發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，做好國家與世界各地「超級聯繫人」的橋樑角色。