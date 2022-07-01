分析習近平重要講話　林建岳：要求特區政府突破民生難題

對於國家主席習近平今日(1日)發表的重要講話，經民聯監事委員會主席林建岳，指習近平不但對25年來實踐一國兩制的重大成就給予高度評價，且表明一國兩制符合國家及香港居民利益，是一套好制度，向香港以及國際社會宣示，中央堅定維護一國兩制毫不動搖，必將長期堅持的重要信息，是向各界派發了「定心丸」。

林建岳指香港正進入由治及興的新時代，習近平對香港提出的「4個必須」和「4點希望」，為香港指明了發展方向，也向特區政府和社會提出了重大要求，體現習近平始終把香港的發展和市民福祉放在心上，不單止對香港未來發展的殷切希望，更是對新一屆特區政府和香港各界的重大要求，香港必須重點提升自身的發展動力和競爭力，重點突破民生難題，維護社會團結和諧。

習近平又提到要特別關心青年人，重點解決他們學業、就業、創業、置業的困難。林認為這顯示習近平對香港青年人的關愛和支持，指特區政府及各界都應全力落實習近平的要求，凝神聚力，重點突破，共建一個更和諧、團結、友愛的社會，為香港開啟新篇章。