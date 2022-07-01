習近平指青年興則香港興　議員促港府盡快改善

國家主席習近平今日(1日)發表重要講話，其中特別指出要關心、關愛青年人，更表示「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」。習近平在講話中特別指出，要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和主人翁意識；要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難，為他們成長成材創造更多機會。他又稱殷切希望，每一個香港青年都投身到建設美好香港的行列中來，用火熱的青春書寫精彩的人生。

習近平的重要講話中特別提及香港青年人。議員梁熙認為意義重大，反映即使歷經風雨，習近平對香港青年人仍有期盼，亦了解青年人的問題，表明要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難，為他們成長成材創造更多機會。梁指過去「青年政策」在港府眼中，似乎停留於口號多於實際，很多青年問題多年未得到解決。他稱過往很多青年參與只是「點綴」，例如十個委員會的席位只有一個半個位置讓青年人參與。結果青年滿懷期待加入、及後無比失落、最後充滿挫折地離開。他建議政府在青年政策上坐言起行，不能再蹉跎歲月，應盡力為青年創造更廣闊的天空。

另一議員吳傑莊稱，習近平的講話表達對青年重視，昨日習近平視察科學園時亦多次提及青年。吳指新政府及新的民政及青年事務局應了解青年需要，提供不同方面的協助，青年團體亦應多鼓勵青年發展優勢。吳又稱，青年問題雖永遠都會存在，但現時青年面對樓價、物價高漲，香港政府仍需加把勁。