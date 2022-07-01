今增2318確診　包括153輸入個案　多4院舍爆疫

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(7月1日)新增2,318宗確診，包括153宗輸入個案，第5波疫情至今累計個案共1,235,484宗；昨日(6月30日)多一名患者離世。多4間安老院舍出現新個案，包括兩名員工及3名院友。另再多36宗懷疑BA.4或5個案，本地感染已累計出現63宗，觀塘食肆為食火鍋疑有爆發，不排除社區有隱形傳播。

輸入個案中，85宗於機場樣本發現，47宗於檢疫設施中發現；21宗於檢疫後確診。本港今日新增31宗懷疑BA.2.12.1個案，其中19宗源頭不明、6宗為沒有源頭個案的家人，分布在不同區；另有6宗是跟先前報告的個案有流行病學關連，例如是居於同一大廈，有個案是經強檢揪出，當中山景邨有幾宗個案。

院舍方面，葵涌禮賢會葵盛東護理安老院，涉一名護理員確診，同院17名院友被列為密切接觸者；東區安樂護老中心一名院友確診，3名院友被列為密切接觸者；南區港安護老之家一名護理員確診，3名院友被列為密切接觸者；荃灣圓玄護理安老院3樓有2名院友確診，2人有密切接觸，6月30日發病同日確診，同房9名院友列為密切接觸者。