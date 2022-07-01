觀塘「為食火鍋」爆疫　7顧客疑染BA.4或5　衞生署料本地現傳播

本港新冠肺炎疫情近日升溫，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(7月1日)公布，新增26宗Omicron BA.4或BA.5變種病毒懷疑個案，包括19宗屬輸入病例、有6宗源頭不明，以及4宗有流行病學關連。上述個案有8名患者與之早前病例有關聯，當中7人在上周五(6月24日)晚上，曾到訪觀塘創業街萬泰利廣場地下的食肆「為食火鍋公司」用餐，歐家榮表示該食肆懷疑出現爆發，不排除社區有隱形傳播。

「為食火鍋」群組目前累計11宗個案，涉及8男3女，他們於本周日至昨日(26至30日)發病，介乎34至56歲。歐家榮指出，BA.4及BA.5懷疑病例起初涉及高危人士，但近日社區出現BA.4或BA.5懷疑個案，且分布港九新界，當中近半無源頭，相信出現隱形傳播。而綜觀而言，大部分患者屬輕症。

除「為食火鍋公司」，另有1個工作場所同樣出現BA.4或BA.5懷疑個案，為之前公布的保良局日間護理中心的廚房。當局預料相關懷疑個案佔整體病例百分比會上升，因社區陸續出現傳播，加上BA.4或BA.5病毒的傳播力強，增加傳播風險，有機會如同外地一樣，Omicron分支病毒株愈來愈流行，但目前沒證據顯示BA.4或BA.5染疫後的徵狀會較其他病毒嚴重。