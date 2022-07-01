政府社福經常性開支25年間增逾4倍　學者指貧窮問題未有改善

政府投放在社會福利的經常性開支，由1997/98年度約200億港元，增至本年度預算的大約1,118億港元，增幅達4.5倍。同一時間本港面對人口老化問題，65歲以上的長者人口由1997年底約67.8萬人，增至去年底的149萬人。社會福利的經常性開支25年內增幅逾4倍多，惟有學者坦言至今未見改善本港貧窮問題，貧窮人口及貧窮率亦不斷惡化，建議政府應在安老服務、貧窮問題上轉換思考模式，從根本性解決問題。

香港人口邁向老化，但長者宿位一直供不應求，現時津助、改善買位計劃、非牟利自負盈虧院舍宿位名額，只有35,690個，雖與長者人口增幅相若，惟整體比例可見不相稱。有學者形容，安老服務若單靠院舍照顧是「杯水車薪」，建議政府可考慮新照顧模式以協助長者，包括開展「居家安老」，以及增加社區配套。

再看反映貧富差距的堅尼系數，1996年為0.518，後來升至2016年的0.539。至於前年在「政策介入前」的本港貧窮人口更逾165萬，可見貧窮問題嚴峻。學者坦言，本港由回歸25年至今，貧窮人口及貧窮率均一直未有改善，相反不斷惡化，認為若貧窮問題未能妥善處理，會衍生出其他社會問題，尤其當問題逐漸長遠，只會更難解決，建議從根本性解決問題，如著眼於最低工資，提升至合理水平，或提供一份合理薪酬工作，予基層打工仔受惠。