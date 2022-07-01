七一打風無阻做運動　市民打波活動照舊　直言見慣風浪不退縮

康文署於今日(7月1日)舉辦「回歸25周年免費玩盡康樂設施」，署方大部分設施包括室內及室外康樂設施均不收費。儘管3號風球正懸掛，仍無損市民運動心情，東網記者今午4時許在位於灣仔駱克道的體育館視察，發現仍有不少市民相約三五知己於上址進行各項活動，有人笑言於香港多年見慣風浪，不會因打風退縮；有市民則坦言場地難求，不少人想「執死雞」，故自己不會浪費已預約的場地。

已退休市民施太表示羽毛球場地一向「搶手」，自己與其他友人今日一早起身在官網「搶位」才能預訂成功，故絕不會因打風而輕言放棄。她又指自己於香港居住多年，已「見慣風雨」，笑言「區區3號風球」實不是畏懼。問及會否擔心風勢會進一步加強，她笑言，自己雖然是跨區來到灣仔，但相信即使掛8號風球，交通工具均不會一下子停頓，故並不擔心。其友人葉生亦指自己的羽毛球時段由下午4時到6時，相信不會撞正「8號波」。

家住灣仔的市民姚小姐亦指適逢假日，加上場地免費，故決定如期赴約早已預訂的壁球場所。對於人流方面，她指風大雨大下，留意到街上人流明顯減少，但這種冷清情況卻未見於體育場內發生，眼見不少市民登記時需排隊守候，兵乓球場、羽毛球場亦堆滿了人。市民陳先生則表示相信3號風球下對體育館人流只會有小量影響，他指雖然有人或會因打風而不來；但另一邊廂，亦眼見不少人趁機到場內「執死雞」。他又指自己住附近，即使交通工具停頓，大不了「徒步回家」，「落大雨整濕身咪沖涼囉」。