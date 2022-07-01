8號風球將至檢測站停運　政府：居民仍須呈報快測結果

澳門氣象局公布，將於今晚(1日)9時30分懸掛8號東南風球。當地正值新一波新冠疫情，政府亦先後公布多輪檢測，惟因應惡劣天氣，各區常規病毒核酸檢測站服務暫停，應變協調中心表示，健康碼黃碼人士不會因為在8號風球或惡劣天氣期間無法進行核酸檢測，而導致其健康碼被轉為紅碼。

中心表示，澳門稍後時段懸掛8號風球，設於北安客運碼頭、綜藝館、鏡湖醫院、科大醫院、工人體育館、青茂口岸、橫琴口岸的常規病毒核酸檢測站服務暫停；另望廈體育館1樓、石排灣公立學校、勞校中學附屬幼稚園、沙梨頭活動中心、培正中學核酸檢測站，以及停泊在澳門大學附屬應用學校、河邊新街凱泉灣總站的流動核酸採樣車亦暫停服務，並於8號風球除下2小時後重新開放。

衛生局傳染病防控處處長梁亦好表示，發現有部分社區核檢站人流較多，容易造成人員聚集，為加強核檢站的人流管理，當局將會對多次出現秩序混亂的站點進行重整優化，稍後公布詳情。此外，呼籲市民在打風期間要留家避免外出，既減少意外發生，也有助減少疾病傳播風險。但強調市民在家期間，應按當局要求，在今、明(2日)連續兩天都進行快速抗原檢測並上載結果，以便及早找出感染者。