習近平稱政權必須掌握在愛國者手中　羅健熙：一向支持一國兩制

國家主席習近平今日（1日）出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮期間發表重要講話，提到「四個必須」及「四個希望」。民主黨主席羅健熙回應指，一向支持在「一國兩制」框架之下發展香港，自問符合習近平所提的「建設力量」定義。

習近平講話中指出，政權必須掌握在愛國者手中，這是世界通行的政治法則。世界上沒有一個國家、一個地區的人民會允許不愛國甚至賣國、叛國的勢力和人物掌握政權。把香港特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中，這是保證香港長治久安的必然要求，任何時候都不能動搖。守護好管治權，就是守護香港繁榮穩定，守護700多萬香港居民的切身利益。

羅健熙指，首批因《港區國安法》被捕的民主黨成員目前尚未被定罪，民主黨從沒有質疑過「一國兩制」的根本原則，過去的矛盾點在於落實過程中何謂對「一國兩制」發展是好事、更加貼近香港市民的想法、讓「一國兩制」拿捏到平衡。他不認為民主黨需要大幅度調節一些路線，自問一向為香港未來發展著想，指要重建互信，有權力的一方才具有主導權，需要長時間累積。