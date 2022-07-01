86議員聯署感謝習近平關心香港　包括非建制派狄志遠

國家主席習近平今日(1日)在港發表重要講話，86名議員發聯署信，對習近平始終牽掛着香港，關心香港發展和市民福祉表達由衷的感謝。而聯署的議員當中，包括自稱非建制派的狄志遠。

聯署信指習近平的講話對香港一直以來擔當的角色和取得的重大成就給予高度評價，令他們進一步讓堅信一國兩制是具強大生命力，能夠維護國家主權、安全和發展利益，確保香港長期繁榮穩定的好制度。他們相信在習近平的指導下，香港一國兩制在新時代，必定會再創輝煌。

他們又表示，感謝和定必牢記習主席對香港發展的4希望，在愛國者治港原則下，他們必忠誠履行立法機關的憲制職責，堅持與特區政府既相互制衡又相互配合的關係，支持和監督特區政府依法施政，合力開啟特區良政善治新風；更要把握時機，努力團結社會各界同心同德，共同維護社會和諧穩定，準確尋找和推進有利於香港發展，有利於廣大市民謀求福祉的突破，鞏固和發揮香港獨特地位和優勢，積極推動香港融入國家發展大局，共同為一國兩制事業、為中華民族偉大復興做出新的和更大的貢獻。