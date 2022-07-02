殘障人士被送亞博館坐疫監難自理　慈母憂愛女不適應新環境

新冠疫情肆虐本港接近3年，每7個港人便有1人曾中招，大部分市民對隔離、檢疫都不感陌生。惟對殘障人士而言，以上經歷或是一種挑戰。患上罕見病、缺乏自理、語言及活動能力的史家恩，因成為香港耀能協會盛康園染疫院友的緊密接觸者，被送入位於機場的亞洲博覽館檢疫中心坐疫監。史的母親質疑亞博館職員未必懂得照顧殘疾人士，亦憂慮女兒不適應新環境，故認為院舍原址檢疫或在家檢疫更為理想。負責亞博館檢疫設施的社會福利署表示，照顧服務由外判照顧專隊提供，專隊會依據合約要求聘用合資格及適量員工。

史家恩是雷特氏症患者，「由起床開始」已需由別人照顧，包括刷牙洗臉、更衣洗澡、去洗手間等。另外，由於家恩難以用全句句子表達自己，故通常要別人提問後，她再簡短回答。連同家恩在內的7名密切接觸者院友，日前被轉移到亞博館檢疫，但院舍職員及家屬不能陪同入住，更遑論讓院友進行家居或原址檢疫。家恩母親續指，家恩曾於今年2月確診，當時因發燒去醫院求醫，其後在家隔離，故當時她可在家照顧女兒，但這次是女兒「第一次自己去陌生地方」，她一想到女兒要獨自面對新環境及人便十分擔心，「當時聽到(消息)個心不舒服、想喊，亦擔心中心的職員不懂照顧，坦言「唔知點算」。她與家恩視像通話時，唯有告訴其「是去度假，要跟姐姐(檢疫中心職員)們合作」。

有關注罕見病的組織形容，安排殘疾院友到亞博館檢疫是「極危險的事」，因為院友不可能「在檢疫中心自行照顧自己，分分鐘發生意外」。安老服務協會主席陳志育直言，因亞博檢疫中心屬臨時性質，社署沒有公布人手數字及床位數量，也認為根據現時疫情情況，院舍原址檢疫較為適合。史母同樣認為，讓院友在家或在院舍檢疫「會安心啲」，因為職員較熟悉他們，知道他們的愛好。另外，她指「正常人到新環境都會驚，更可況是他們(殘障人士)」，擔心院友未能適應。社署回覆東網時強調，亞博館的照顧服務由外判照顧專隊負責提供，機構須依據合約要求，聘用合資格及適量員工，包括護士、保健員及個人照顧員。工作人員亦會每4小時檢查長者及殘疾人士的維生指數，包括體溫、血壓、脈搏及血含氧量。衞生署亦提供醫療支援。另外，由於院舍的空間及設備所限，將確診個案及其緊密接觸者留在院舍，或會傳染他人，故原址檢疫並非現時最合適的安排。