東方日報A1：委以重任　習近平監誓　新班子上場

香港回歸25周年，中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，自本周四起一連兩日來港視察，所到之處瀰漫歡悅氣氛。昨晨約10時許，習近平出席慶祝香港回歸25周年大會暨香港特別行政區第6屆政府就職典禮，為主要官員監誓後發表重要講話。習近平形容「一國兩制」為好制度，需長期堅持，亦無理由改變。習近平又語重心長地說，香港不能亂也亂不起，同時對特區政府提出4個必須和4點希望，包括必須全面準確貫徹「一國兩制」方針、必須堅持中央全面管治權和保障特區高度自治權相統一、必須落實「愛國者治港」，以及必須保持香港的獨特地位和優勢。有學者認為習近平的講話將成為中央日後對特區政府工作表現的評價準則，中央會密切留意、甚至問責特區政府在這幾個範疇的表現。

因應疫情，官員宣誓期間均戴上口罩，宣誓後逐一向習近平鞠躬致意，未有如上屆般與習握手。習近平先為新任行政長官李家超監誓，其後再為一眾司長、副司長、局長及各紀律部隊首長監誓。其後李家超再為行政會議成員監誓。

習近平其後除下口罩致詞，他先向全港居民誠摯問候，又向港府新班子表示熱烈祝賀，強調香港同胞與祖國一直風雨同舟，血脈相連。習近平其後強調「一國兩制」實踐在香港取得舉世公認的成功，形容「一國兩制」是前無古人的偉大創舉，並強調「一國兩制」是經過實踐反覆檢驗了的，這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。習近平又讚賞香港在國家改革開放的壯闊洪流中，敢為天下先，敢做弄潮兒，同時戰勝各種風雨挑戰，穩步前行。

另外，習近平亦提出4個必須，包括必須全面準確貫徹「一國兩制」方針，「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯；又強調必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一，中央充分尊重和堅定維護特別行政區依法享有的高度自治權。此外，習近平亦表明必須落實「愛國者治港」，政權必須掌握在愛國者手中，世界上沒有一個國家、一個地區的人民會允許不愛國甚至賣國、叛國的勢力和人物掌握政權，把特區管治權牢牢掌握在愛國者手中，這是保證香港長治久安的必然要求。習近平指出必須保持香港獨特地位和優勢，而香港根本利益同國家根本利益是一致，中央政府的心同香港同胞的心是完全連通的。

縱使國際政治環境常變，習近平對香港未來發展亦抱有厚望，並提出4點希望，包括着力提高治理水平，而政府要不斷增強發展動能，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。其次，政府需切實排解民生憂難，政府要讓發展成果更多更公平惠及全體市民。最後，習近平希望香港社會共同維護和諧穩定，指經歷了風風雨雨，大家痛感香港不能亂也亂不起，更深感香港發展不能再耽擱，要排除一切干擾聚精會神謀發展。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，相對於5年前的7‧1講話，習近平的講話更加強調未來5年是香港發展和「一國兩制」的轉折期，對特區政府未來的工作提出更迫切和具體的要求，特別期望特區政府能夠提高治理水準、改進管治方式、在施政上要積極、進取和有為、要勇於創新改革，敢於克服來自既得利益的阻撓，從而令香港加快融入國家發展大局，把握國家發展帶來機遇，從而來推進香港長遠發展、更好地破解香港的問題難題。

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