暴雨下做帶電工作易觸電　勞工處提醒做好安全措施

本港近來今年首個熱帶風暴「暹芭」，天氣持續不穩，雷雨交加。勞工處提醒僱主及承建商，當僱員在進行電力工作或處理電力作業裝置時，須採取所需的工作安排及適當安全措施，保障僱員的工作安全。

勞工處表示，僱主及承建商須盡量避免委派僱員在受暴雨天氣影響的地方，進行電力工作例如電弧焊接工作，或處理電力作業裝置；即使不在上述地方工作，由於空氣較為潮濕，仍必須採取適當安全措施，以免發生觸電意外。僱主及承建商應確保電力系統中，所有有關帶電部分已隔離電源，再進行測試以確保有關電路已不帶電，發出工作許可證才可開始動工。

僱主及承建商亦要確保已安裝電力設備或電力作業裝置的保護裝置，例如合適和足夠的熔斷器及斷路器，並保持其效能良好，而手提電工具須為雙重絕緣或具有良好接地裝置；亦須為僱員提供合適的個人防護裝備，例如絕緣手套及絕緣膠蓆等。若不能避免要進行帶電工作，施工前須由合資格人士進行全面的風險評估，並確保適當的安全措施得以遵守，以消除或妥善控制有關的電力危險。此外，僱員須遵守安全指示及使用安全設備。