8號風球未落　多個政府機構服務受影響

8號風球仍然懸掛，多個政府機構服務受影響。醫院管理局宣布，所有新冠病毒確診個案指定診所、普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，今日(2日)上午暫停，已經預約的病人，請於8號風球取消後另約診症時間。另外，選定普通科門診診所的新冠病毒檢測樣本收集包派發及收集服務亦會暫停。

入境事務處宣布，在8號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處、生死及婚姻登記處和智能身份證換領中心暫停服務。

司法機構也宣布，今日所有法院和審裁處的聆訊會延期。原定於今日出庭的人士，除非已另行得到通知，否則須於下一個工作天(4日)早上9時30分到達法庭。至於原定於今早到高等法院出席律師認許申請的人士，則無須到法院，司法機構將另行書面通知。

社會福利署宣布，所有社署轄下福利服務單位、所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。當8風球取消後，在天氣和情況許可下，通常於周六運作的單位將會在兩個小時內恢復正常服務。