新蒲崗雜貨店外豬殼置地　風沙吹襲無人理　鼠蟲食過返尋味

東方傳媒機構多次揭發香港藏污納垢的一面，東九龍一帶「群鼠噬豬殼」、「老鼠食雞」仍歷歷在目，如今又有翻版。颱風「暹芭」襲港掛起8號波，打風落雨更是吹起港府「金玉其外，敗絮其中」的遮醜布，有讀者拍下駭人一幕，向東網爆料指新蒲崗彩虹道一間兼賣豬肉果蔬的雜貨店外，有「豬殼委地無人收」的駭人景象，惟店舖大門深鎖，似乎因「風假」而無人收貨。

讀者郭女士向東網記者透露，今早7時許飲早茶時路經該店，已見門外滿地生豬殼與果蔬無人收貨，及至9時左右，她飲完早茶折返時，仍見到店外擺放了生豬殼，以及兩座3層高、放滿食物的送貨菜籃，意味生豬至少放在街上無人理達兩小時。加上當時正值8號風球，風雨交加下，整條街濕漉漉，污水四濺兼「飛砂走石」，相信早已污染豬肉。

若只是「風沙豬肉」仍未算最難頂，圖中可見，生豬殼被送貨工人隨意用布墊底就放於街頭巷尾的露天位置，不似果蔬有膠籃膠箱遮蓋，衞生環境十分惡劣。她又爆料，上址出名多「烏蠅老鼠」，不知會否買了被老鼠噬過的豬肉而「禍從口入」。她批評店舖早知當日打風閉門謝客，就應該取消送貨，而非隨意讓貨物棄於門外，讓街坊有機會買到有問題的豬肉，食下老鼠「口水尾」繼而染病。