和勝和前坐館「寸哥」涉三合會等罪原今裁決　受暹芭襲港須延期

警方於2016年至2017年期間派臥底滲入黑幫搜集犯罪活動證據，期間臥底曾被帶往參與上香儀式，更獲邀「過底」到另一黑幫。警方在行動中拘捕多人，包括被指是和勝和時任坐館「寸哥」張仲榮。張等6人否認聲稱是三合會社團幹事、以三合會社團成員身份行事及邀請他人成為三合會社團成員等共7項罪名，案件在去年1月開審。法官郭偉健原本已排期今年4月裁決，卻先後因種種原因兩度押後，第3次排期至今日(2日)在區院裁決，結果天意弄人，因颱風「暹芭」襲港而再度延期。

本案6名被告依次是「寸哥」張仲榮（48歲）、蔡明陽（25歲）、徐偉雄（29歲）、林俊宏（26歲）、Majid Ayyaz（44歲）及張允耀（37歲）。法官原本將案定於今年4月30日裁決，但當日「寸哥」染病缺席，他提交了醫生紙作證明。法官遂押後至6月18日，當天「寸哥」有應訊，卻輪到第2及第5被告遇上交通意外缺席。法庭於是再押後兩星期，至今日早上裁決，又遇上八號風球懸掛要取消，現暫未知下次聆訊日期。

據控方審訊中的開案陳詞指，首兩項控罪涉及2016年12月16日在沙田寶福紀念館的一個上香儀式，首被告聲稱是三合會社團幹事，第2、3、4和6被告則以三合會社團成員身份行事。控方指，首被告當日說：「得啦，大家都係勝和啲兄弟，一陣我裝完，你哋跟住我入去裝就得㗎啦」。餘下控罪則於2017年9月至10月發生，當時次被告已轉到新義安，次被告和第3被告分別於2017年9月19日和29日邀請臥底加入該三合會。第3和第5被告另被指於2017年9月29日以該三合會社團身份行事。

案件編號：DCCC 479/2019