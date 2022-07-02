廣東等地持續暴雨　颱風暹芭登陸電白區

颱風「暹芭」來襲，內地中央氣象台持續發布颱風橙色預警，暹芭於周六（2日）下午3時登陸廣東省茂名市電白區，省內出現水龍捲。預計暹芭將繼續向西北方向移動，並吹向廣西。中國氣象局周五（1日）已升級啟動颱風3級應急響應，並分別聯同水利部及自然資源部發布黃色山洪災害氣象預警和地質災害氣象風險預警。

廣東、廣西、海南島及福建部分地區周五下午8時至周六下午8時將出現程度不一的暴雨，其中廣西的強降雨天氣更會延續至下周五（8日），當地水文中心已在周五啟動廣西水文測報及洪水防禦的4級應急響應。截至周五上午8時38分，廣東全省共有51個颱風預警信號生效中，該省應急管理廳通報，全省2,730艘漁船當日已全部回港避風，逾7,000名魚排養殖人員已全部上岸，8個海上風電平台的400名工人全部撤離。海南省政府周五晚上10時發布颱風2級預警，防汛防風防旱總指揮部將防汛防風3級應急響應提升至2級，海洋預報台亦發布海浪3級警報及風暴潮4級警報。

受暹芭影響，廣東潮州市周六發生龍捲風，導致鐵皮碎屑被捲至空中亂飛；在鄰近潮州市的汕頭市南澳縣青澳灣附近海面也出現水龍捲。國家防總辦公室及水利部目前共派出5個工作組前赴廣東、廣西和海南，展開指導防禦颱風及強降雨的工作。廣東部分城市因應颱風天氣，已宣布市內學校停課；廣西及海南同樣宣布部分貨船及客運航班將停運停航。