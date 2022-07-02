颱風「暹芭」襲港　今天不設疫情記者會

受颱風「暹芭」襲港影響，衞生署今日(2日)宣布，由於8號東南烈風或暴風信號仍然生效，衞生防護中心今日只會以新聞稿匯報本港的新冠肺炎疫情，即下午不設記者會。

另外，政府宣布，疫苗接種計劃下的所有社區疫苗接種中心今日將繼續暫停開放。因社區疫苗接種中心關閉而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。而原定今日進行的「疫苗到戶接種服務」已經取消，並延期至7月8日提供接種服務，熱線中心將於下周一(4日)致電受影響市民通知新的接種安排。

由於８號熱帶氣旋警告信號在日間大部分時間維持，今日亦將不會發出強制檢測公告。倘若熱帶氣旋警告信號在傍晚６時或之前取消，社區檢測中心會於信號取消後兩小時內開始恢復檢測服務，惟所有流動採樣站今日內均不會重開。檢測服務的安排如有變動，以現場公布為準。由於３號或以上熱帶氣旋警告信號於過去兩日生效，就6月29日和30日發出的強制檢測公告，相關的檢測期限會分別順延至下周日(3日)和下周一。