長洲男子上月燒炭亡　執屍隊逾5小時始移走遺體惹不滿

每當有人身亡，食物環境衞生署轄下俗稱「執屍隊」的屍體處理隊都會出動處理死者遺體，惟東網日前收到讀者質疑該部門有乖職守。事發於6月6日晚上約7時，一名姓陳(48歲)男子被發現倒臥在長洲北社二里5B號3樓一單位房間內，其身旁有一盤燒過的炭，懷疑他燒炭輕生，救護員到場檢驗後證實他當場不治。警方指當晚7時39分已通知相關部門處理死者屍體，唯獨新界執屍隊成員遲遲未出現。

居於長洲的市民向東網透露，當晚各紀律部隊及政府部門，包括食環署新界執屍隊，均於晚上7時40分左右收到通知，隨後各紀律部隊都趕赴現場，唯獨執屍隊成員遲遲未有出現，及後更於翌日(7日)凌晨零時許，將屍體處理工作轉交港島執屍隊跟進。有內部人士透露，新界執屍隊於當日根本沒有任何工作，成員全日留在辦公室，但因為往返長洲「怕回到部門會夜」，高級管工直接推掉工作。

食環署發言人回覆查詢表示，署方轄下屍體處理隊以輪班方式當值，提供全日24小時屍體搬運服務，一般情況下，處理隊接獲警方的要求後，會待警方確認完成調查及可把屍體移離現場後，將屍體移送公眾殮房；港島及離島區值勤室在6月6日晚上11時06分接獲長洲警署警員通知，要求到長洲北社二里移走一具屍體，屍體處理隊於翌日凌晨零時30分在水警協助下前往現場，並按警方指示在大約凌晨2時15分把屍體送抵公眾殮房。惟食環署與警方所指的收發通知時間不一致，東網記者再三追問食環署後，署方發言人僅稱會對有關個案作跟進及調查。