暹芭遠離金巴恢復營運　購票市民未獲更改班次　行程大失預算

有議員接獲購票的市民求助，因金巴未能為他們更改班次，致行程大受影響。

受8號熱帶氣旋警告影響，港珠澳大橋穿梭巴士(金巴)香港往珠海班次於昨(7月1日)停駛，至今晚(2日)7時恢復。不過，有議員接獲不少已購票的市民求助，稱金巴未能為他們更改班次，僅安排免費辦理退票。惟購票市民不乏跨境家庭及因工務往來過境人士，車票不能改期令其行程大失預算。踏入夏季，相信天雨或颱風影響的日子愈來愈多，議員建議港府應與內地積極協商解決上述問題，減低極端天氣對市民出行影響。

由於金巴客量牽涉隔離酒店安排，每日只有6個班次前往珠海，每班車只能接載40名乘客，每日最多240名乘客。市民花了數星期在網上搶「飛」，卻不幸遇因打風需重新購票及規劃行程。議員建議政府研究改善方法，積極與金巴協調及商討票務安排改動可行性，包括按現時只可預訂一個星期車票機制，暫停第8日的預訂並將所有受影響乘客行程安排至第8日；每日加開特別班次分批疏導受影響乘客。

另外，內地日前公布放寬入境限制，原定14天的集中檢疫將減至7日，其後的7天居家健康監測減至3天，節省港人北上的檢疫時間和費用，惟仍未能解決金巴車票難求的問題。香港與內地落實全面通關需時，議員認為港府可提倡「逆向檢疫」方案，市民在本港檢疫後，持無染疫證明可以「閉環」形式返回關口，豁免在內地集中檢疫，相信能為通關創造有利條件。