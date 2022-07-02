大水坑新渡輪船價下調　兩上船位置分別減至80及60元

早前有渡輪營辦商向運輸署申請加開1條新街渡航綫，來往大水坑、荔枝窩、三門仔等地，並將於下周六(7月9日)啟航。有議員早前就新渡輪服務一事，與運輸署、康文署及渡輪承辦商開會，商討有關票價或人流管制等事宜，運輸署回覆稱會將船票價格下調，目前2個上船位置的票價將分別由原本的140港元和80港元，調低至最新的80港元及60港元。

沙田區區議員鄭仲恒上月29日於社交平台貼文指，一直有就大水坑新渡輪服務一事作跟進，亦已與相關部門及持份者開會商討事宜，最後成功獲運輸署回覆稱下調船票票價，其中由大水坑或三門仔登船的市民，會由原來的140港元，下調至80港元；至於於荔枝窩或吉澳或鴨洲登船的，則由原本的80港元，減至60港元，相信屆時可讓乘客有一個更合理的票價乘搭。

為免阻礙馬鞍山海濱長廊其他使用者，鄭稱，營辦商將安排乘客於大水坑77區梯台上落船入口位置附近的空地排隊，並承諾會定時檢討人手安排。另外，由於渡輪只於梯台短暫停留，為減少人群聚集，及對環境影響，將盡量預早讓乘客登船；至於非營運時間，船隻則會於梯台以外地方靠泊或補給，運輸署將持續與康文署保持緊密溝通，確保營運暢順。