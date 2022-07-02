政Whats噏：姚鈞豪被DQ　大埔區會補選副主席料有轉機？

大埔區議會年初因副主席問題掀風波，時任副主席劉勇威喺被「催促」下，履行「兩年一屆」協議辭任副主席。但喺1月同5月嘅大會，泛民主派之間因零協商，2次大會均收唔到提名而流會，副主席一職懸空至今，大會停擺無期，積壓大量民生議題。之不過，隨住向來言論「惹火」嘅前任區議員姚鈞豪，早前被取消區議員資格(DQ)後，或許令泛民主派之間衝突緩和，願意暫時降溫，令爭鋒情況不再，唔通可順利選出副主席？

根據《區議會條例》，每個區議會大會須有正副主席在場先可正式舉行，亦規定要有3名不同議員提名及附議，先可進入競選選舉程序。而現時大埔區議會目前只剩下7名區議員在任，5人屬泛民主派，照道理補選副主席應無難度。之不過，泛民主派之間過往一直無嘗試協調，甚至視對方為陌路人。所以雖然區鎮濠已公開表示有意競逐副主席，但由於姚鈞豪及何偉霖並唔支持，加上譚爾培亦搖擺不定，令區鎮濠苦差一票，就算獲得主席毛家俊同劉勇威嘅支持亦於事無補。

而隨住「同路人」姚鈞豪嘅離開，或者令到泛民主派肯暫時放低分歧，甚至使何偉霖同譚爾培有所動搖，改為投區鎮濠信任嘅一票，從而化解呢場已經糾纏咗半年嘅紛爭。至於劉勇威回覆查詢時表示，自己好早都已經支持有意參選嘅區鎮濠，但時至今日因為有人唔肯比嗰一票，導致選唔到副主席，開唔到大會嘅話，就要問返「相關人士」，因為呢個係某部分人士嘅責任嚟。翻查大埔區議會網頁，區議會大會將會喺下周二(5日)早上9時30分舉行，暫時仍按期舉行，亦留有30分鐘作副主席選舉，相信到時會揭曉結果喇！