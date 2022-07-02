逾千噸工程船斷裂　專家：或因風浪過大致拗力不足

內地工程船「福景001」今早(2日)在香港西南海域發生事故，船身嚴重傾側及斷裂，大批船員棄船後目前生死未卜。記者就此次意外向英國輪機工程及海事科技學會院士盧覺強查詢，他估計由於事發地點當時接近颱風「暹芭」風眼中心附近，風高浪急，加上工程船本身可能有老化問題，導致船身入水而釀成今次意外。

對於本次意外原因，盧表示並未見反船情況，推測源於風浪引致船隻搖擺不定，加上可能工程船自身出現結構老化問題，引致斷裂及沉沒。由於風力太大，難以控制船隻穩定，「隻船chock下chock下，一邊墜一邊起，結構改變，容易扯裂」。他續指，尤其如出現生銹、船身變薄下，會容易令到拗力不足，出現拗裂及爆裂情況。如此時海水湧入，惟泵水系統速度不如入水速度快，船隻便會不斷儲水且增加重量而沉船。

盧覺強又指，雖然鋼板有一定重量，惟船隻靠近風暴中心，風力過大，因而拗裂。據悉，涉事工程船長204米，盧估計其大概有8,000至1萬噸重，甚至逾1萬噸重。他稱，雖然船隻由鐵造，但密度較水輕，因而可以浮於水面，惟船隻入水後導致密度較水重而導致沉船，普遍沉船的主因源於此。翻查資料，以往的船難大多是撞船或火災而發生的，如在西貢發生的2016年火石洲撞船事故、2013年的南丫島撞船事故、以及早前啟航離港的珍寶海鮮舫於1971年發生的四級大火等。