天文台認低估暹芭威力　料隨後數日沿岸天氣仍然不穩

熱帶低氣壓「暹芭」在上月29日於南海中部形成，並向西北移動逐漸靠近廣東西部沿岸。天文台昨晚(7月1日)7時10分發出8號烈風或暴風信號，直至今午(2日)下午4時20分改發3號強風信號。天文台晚上發表「天氣隨筆」，指電腦預報模式一直低估暹芭增強的速度，實際上暹芭昨日在接近廣東沿岸時顯著增強。雖然暹芭已逐漸遠離本港，但受活躍偏南氣流影響，預料隨後數天，廣東沿岸天氣仍然不穩定。

天文台表示，昨日下午本港開始受暹芭廣闊外圍雨帶影響，有大驟雨及猛烈陣風，當天多處地區錄得超過40毫米雨量，天文台一度發出黃色暴雨警告信號。入夜後本港風力進一步增強，多處地方吹烈風，高地如昂坪間中更達暴風程度。至今日，由於暹芭採取較先前偏東的路徑，其烈風區影響香港的時間較先前預期長。與暹芭相關的狂風驟雨持續影響本港，截至傍晚6時，大部分地區錄得超過50毫米的雨量。

暹芭7月1日在接近廣東沿岸時出現顯著增強的情況，並發展成強烈熱帶風暴。事實上，天文台於黃昏發出8號烈風或暴風信號，是有記錄以來第一次在7月1日發出8號風球。暹芭在今早進一步增強為颱風，並在香港西南面約300公里掠過。至今日下午3時，暹芭在廣東茂名市電白區附近登陸，隨著暹芭逐漸遠離本港，本地風力亦有所減弱，天文台於下午4時20分改發3號強風信號，但與暹芭相關的外圍雨帶仍為珠江口帶來狂風驟雨。