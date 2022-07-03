香港故宮未開幕網上已現「炒風」　網民以逾原價4倍放售兩門票

香港故宮文化博物館本於昨日(2日)正式開幕，惟不幸遇上「暹芭」襲港，致未能如期開幕，至於故宮展覽門票更為搶手，首日已售出逾4萬張。不過未開幕，有關門票近日就現「炒風」，有人在網上以超過原價4倍，放售2張價值120港元的特別門票。香港故宮文化博物館回覆稱，門票不得轉售或轉讓，如有需要會將個案交由執法部門跟進。

東網記者在網上巡查發現，有人經網上拍賣平台，以超過原價4倍，即1000港元，放售2張在明日(4日)原價為120港元的特別門票。除此以外，亦有人以「價錢你出」的方式，徵收故宮門票。現時有負責售票的網上平台，下周部分日子的門票，已經全部售罄。7月份所有周三免費參觀時段，更已預約額滿。截至6月26日晚上6時，經多間平台售出或預訂的各類型門票已有7成，即近10萬張。

香港故宮文化博物館回覆指，票務條款訂明，門票不得轉售或轉讓。如有違反適用法律的任何門票轉售或轉讓(或企圖轉售或轉讓)會導致門票被沒收或取消。如有需要，館方會將個案交執法部門跟進。香港故宮又稱，目前沒有計劃推行門票實名制，不過呼籲市民，經官方認可的平台購買入場門票。