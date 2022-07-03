東方日報A1：工程船風眼斷開　27船員恐葬怒海

7月風暴「暹芭」吹襲本港，8號東南烈風或暴風信號生效約21小時，更發生內地工程船被狂風巨浪腰斬、30船員遇險事故！一艘在本港西南面約300公里外勘察的內地工程船，昨早疑被困暹芭風眼中段，數千噸重的船身疑不堪狂風及巨浪，忽然斷成兩截並開始下沉，約30名船員情況危急，有人被迫棄船逃生，有人則被困斷船之上、幸抓緊欄杆保命終獲救。本港政府飛行服務隊透過香港海上救援協調中心得知船難，共派出4架救援直升機及兩架定翼機展開搜救，工程船如電影情節般沉沒在即，搜救人員與驚濤駭浪作戰，至昨午救出最少3名內地船員，但失蹤者眾多，當局正全力搜索其餘船員。

該艘內地工程船載着約30名內地船員，於昨晨7時許，在香港西南面約160海里（大約300公里）外的海域進行勘察工作。當時正值暹芭吹襲期間，本港亦值8號東南烈風或暴風信號生效期間。

據指，該工程船事發時處於暹芭風眼之中，當時風速高達每小時144公里，能見度僅有1,000米，海面風大且翻起超過10米高的湧浪，現場橫風橫雨，堪稱天氣最差的時候，船隻所在海域更是巨風急浪不斷。

強風巨浪衝擊下，疑工程船船身出現金屬疲勞，承受不起猛烈衝擊，突然在風中斷開兩截，並逐漸下沉。船上的30名船員頓陷驚慌，有人立即棄船逃生，另有人走避不及，被困驚濤駭浪之中，躲在甲板一角等待救援。

政府飛行服務隊及後接獲香港海上救援協調中心（MRCC）通知有關海難，先後派出4架救援直升機及兩架定翼機趕赴現場展開救援，交通運輸部南海救助局的海洋救助船亦前往協助營救。

政府飛行服務隊總監胡偉雄表示，第一架救援直升機飛抵現場時，天氣極為惡劣，救援人員無從入手。此外，事發現場附近有多個超過1,000呎高的風力發電群及其他危險構築物，大大增加搜救難度及危險性。

從飛行服務隊拯救片段可見，直升機抵達時工程船龍骨已經斷開，整艘船緩緩下沉，船頭被淹沒海中，幾近被怒海吞噬，有數名船員在甲板上抓緊圍欄免被海水沖走，情形十分危急。直升機停留在工程船的上空，飛行服務隊隊員凌空游繩而下，到甲板上救起被困的船員，惟現場風勢急勁，救援人員與救援索在狂風中如脆柳，搖搖欲墜，稍有不慎隨時葬身茫茫大海，驚險之情直比電影有過之而無不及，工程船最終被海水吞噬，在海面消失。

飛行服務隊則救出3名被困船員，他們被送往醫院治理，據獲救船員透露，首架直升機到場前工程船已嚴重傾側及斷裂，部分船員或已經被海浪沖走。由於失蹤人數眾多，其餘直升機及定翼機在現場附近徘徊搜索，希望在入黑前盡量擴大搜索範圍及尋獲失蹤船員，飛行服務隊會繼續監察天氣情況，並審視夜間搜救的可行性。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：