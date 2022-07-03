廣東省證內地工程船避風走錨遇險27人失蹤　香港馳援

颱風「暹芭」上周六（2日）吹襲廣東省和海南島等地期間，內地工程船「福景001」在香港西南面海域斷開沉沒，船上30人落海。據廣東省海上搜救中心周日（3日）凌晨公布，該工程船為海上風電項目施工浮吊船，原本在廣東陽江附近海域防颱錨地避風，因錨鏈斷裂、走錨遇險。

上周六凌晨3時50分，陽江市海上救援中心在廣東海事監管指揮系統值守中發現「福景001」遇險後，迅速啟動海上搜救應急響應，組織開展救援行動，協調南海救助局和廣東海事局在附近的多艘專業救助船和海事巡邏船、廣州打撈局「德慶」輪，以及現場附近多艘商船和海警船到場參與救援。此外，協調南航通航派出救助直升機前往救助，同時將情況通報香港海上救援協調中心，協調派出香港特區政府飛行隊3架救助直升機和1架定翼機前往救援。

事發後，南海預報中心對漂浮船舶作漂流預測，並播放航行警告，指導遇險船上人員穿好救生衣，做好自救措施。及至同日中午12時許，工程船上3人被香港政府飛行隊救助直升機救起，其餘27人失蹤。目前，「福景001」已沉沒，搜救行動仍在進行中。