香港故宮開幕　延長開放　穿漢服「古人」參觀

受颱風影響而延遲開幕的香港故宮文化博物館，今早(3日)在舞獅助興下順利開幕。早上9時前已有逾100名市民排隊等候入場，館方也特別延長開放4句鐘，讓市民有更充裕時間欣賞展品。除一般市民外，也吸引多名穿着不同時期漢服的「古人」前來，館方指售逾11萬張門票，8月將有新一批文物到來，也會以抽獎形式送出1,000張門票NFT。

香港故宮文化博物館提前在早上9時開放，市民進場前必須通過安檢，做安心出行及掃描針卡，保安相當嚴密。逾百名市民一早到來排隊，搶到電子票的蔡先生首名進場，他指無法外出旅遊，能參觀香港故宮深感興奮，主要想欣賞陶瓷工藝品等文物。也有一班分別穿着，唐、宋及明代漢服的「古人」來到參觀，當中穿宋代步人甲的準將紫荊漢韻會長顏小姐指原本昨日前來，惟因颱風關係而押後至今日，認為穿着漢服能映襯故宮的氛圍，組員已買特別門票日後常來參觀。至於身穿中唐漢服的國風雅集社會長陸小姐就指社團只有她一人搶到今日的門票，盼日後能多來作深度文化遊學體驗，指香港故宮有中西文化結合的特質。展覽中以乾隆的龍袍最受歡迎，不少人拍照留念。

主持開幕禮的文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，香港故宮開幕有重要及難得的文物來到香港，讓市民欣賞及認識中華文化，培養身份認同，也有助推動旅遊業發展，未來日子在一國兩制下，把中國故事展現，成為中外文化藝術交流中心的里程碑。至於香港故宮文化博物館有限公司主席陳智思就對因風球關係而遲了開幕向市民致歉，為此特別延長首日開放時間至朝9晚9共12小時，比原定多4小時，讓市民有更多時間欣賞。目前門票已售逾11萬張，包括3.7萬張特別門票，7月12日開始預售8月的門票，也會以抽獎形式送出1000張門票NFT，詳情稍後公布。今日全部展館開放，展出文物除了內地外，也包括13件來自羅浮宮的文物，8月也有一批新文物來到，主要是書畫。