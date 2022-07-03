國藥第2代疫苗在港臨床試驗　可望冬季推出市場

變種病毒Omicron已在全球流行，各藥廠加緊研發第二代疫苗，屬滅活平台的國藥第二代疫苗，正於本港臨床試驗。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，目前有約1,400人參與計劃，超過500名成年志願者針後未出現嚴重副作用，期望可於冬季推出市場。他相信新一代疫苗的抗體水平可持續更長時間，希望抗體持久力由2個月提升至1年。

國藥針對Omicron的第二代疫苗於本港進行臨床試驗，試驗共招募1,800名已接種2至3劑由中國復星及德國藥廠合研的復必泰疫苗，或由內地研發的科興疫苗的人士，比對傳統病毒株疫苗及國藥Omicron疫苗的抗體水平。當中逾500名成年志願者已打針，均未有出現嚴重副作用。孔繁毅指，接種進度符合預期，相信8月底可完成接種計劃，10月會有初步數據分析，並會於醫學期刊刊登，計劃完成後會交由政府作審批申請，相信可趕及於冬季推出市場。另外，由於第一代科興疫苗未完成第三期臨床試驗就於市場推出，引起爭議，孔強調，國藥會完成三期臨床試驗才推出市場。

本港目前每種平台，即滅活平台，及mRNA（信使核糖核酸平台），分別只提供科興及復必泰一種疫苗。未來除了有第二代新冠疫苗外，也會有「蛋白重組次世代疫苗」，以及噴鼻疫苗面世。孔表示，若疫苗的數據符合安全，且通過科學委員會審批，即使是同一種平台，未來亦可提供更多選擇予市民。他續指，新冠肺炎與流感疫苗相若，即使市民接種第一代疫苗後「溝針」，改打不同平台或品牌的疫苗，相信安全性及有效程度亦不會有問題。