新蒲崗雜貨店外置「風沙豬」　食環署今派員到場清潔及檢控

東網昨日(2日)獨家報道新蒲崗彩虹道一間兼賣豬肉果蔬的雜貨店，將生豬殼隨意放在店外逾兩小時仍無人處理，食環署昨早派員到該地點進行調查，未發現有人將豬殼放置地上，稱會嚴肅跟進事件及展開調查。該署今日(3日)再派員到店巡視及清洗街道，並發出告票。

食環署今早出動約20人到場，並派出清潔工人在該店舖及附近清洗街道，期間涉事店舖及其他商戶在門外擺放不少貨物，人員勸喻將貨品擺回舖頭內，店員才將貨物搬回店內，並向涉事店舖及其他店舖發出阻街的告票。東網記者今早到現場時，未見該雜貨店將生豬殼放在店外。

昨早本港掛8號風球，有街坊見涉事雜貨店，由早上7時許至9時左右，即起碼兩小時內，門外仍放上生豬殼，旁邊放有兩座3層高、放滿食物的送貨菜籃，當時正值打風，風雨交加下，整條街濕漉漉及塵土飛揚，相信早已污染豬肉。據街坊提供的圖片所見，生豬殼只是以布墊底，置於街頭巷尾露天位置，衞生環境惡劣。該街坊又指，上址出名多「烏蠅老鼠」，甚至懷疑會有老鼠噬過，擔心病毒會「禍從口入」，批評店舖早知當日打風閉門謝客，就應該取消送貨，而非隨意讓貨物棄於門外，讓街坊有機會買到受污染豬肉。