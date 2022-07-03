膠袋徵費1元不痛不癢　75%受訪者贊成調高至$2以上

膠袋徵費將由現時0.5港元調高至1港元，但成效存疑，關注環保組織綠領行動最近進行一項徵費調查報告發現，高達75%的受訪者表示，贊成膠袋徵費應增加至2港元以上，更有41%受訪者贊成應增加至5港元以上。組織直指調查反映使用膠袋情況嚴重，1港元的膠袋徵費不痛不癢，建議應根據可持續發展委員會發表的公眾諮詢結果，將膠袋徵費提高至2港元。

綠領行動在6月21至27日進行問卷調查，了解市民到超市購物時，獲取使用俗稱「背心袋」的塑膠購物袋的習慣，以及對膠袋徵費水平的意見。結果發現，有44%受訪者在過去1個月有1至4次由收銀處或自助收銀機獲得「背心袋」。而問到獲取「背心袋」的原因時，其中3大原因包括沒有自備購物袋、購物量比預期多，及店員主動提供。組織指，膠袋徵費原意鼓勵市民減少使用膠袋，但調查結果反映，市民未有養成自備購物袋的習慣，與原意背道而馳。

另外，組織在超市實地考察中，更發現有超市職員在自助收銀機附近主動派發「背心袋」予已付款的顧客，有濫派膠袋之嫌。組織指超市疏於培訓及監察員工，由以前會詢問顧客是否有自備購物袋，變成主動詢問顧客是否需要膠袋，變相推廣顧客使用。組織建議，應加強前線員工培訓，杜絕濫派背心袋的情況。