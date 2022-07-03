近半受訪青年對未來發展感悲觀　機構籲政府重建互信

不少年輕人對本港前景感到悲觀，有機構今日(3日)公布「青年對香港未來的願景」研究報告，發現近半青年對香港未來發展傾向悲觀，另有接近2成人望於10年後到海內外定居。調查同時反映，青年最期望新一屆政府為他們解決住房問題、聆聽青年聲音及修補關係，當中逾6成半受訪者認為新政府急需處理房屋短缺問題。機構認為，近年的社會事件和新冠疫情等因素，對港府管治帶來挑戰，社會亦缺乏互信，建議新一屆政府把握剛成立的契機，為社會塑造願景，給青年、市民及社會帶來新希望。

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，於今年5月13至29日期間，以網上問卷調查方式訪問1,054名本港青年。結果顯示，最多人期望見到10年後的香港是一個自由之都、繁榮穩定及宜居城市；最想香港能夠實踐的核心價值，分別是「自由」、「民主」和「法治」。不過，有66.6%受訪青年不認為特區政府信任青年、過半數亦不認為社會大眾信任青年；也有6成人不認為自己信任當局。儘管如此，接近6成青年認為香港未來的建設與自己有關。若可做一些有助香港變得更美好的事，較多人選擇參與教育及人才培育、醫療及公共衞生等範疇。

機構成員葉梓聰引述研究指，新一屆特區政府將青年事務提升至政策局層面，具歷史新里程意義，建議由民政及青年事務局牽頭，進行各項有利於促進青年「三信」的工作，包括讓青年與政府重建互信和信任、青年對個人發展前景建立信心，以及對香港可以邁向更美好抱有信念。另外，有受訪學者表示，政府透過對未來目標的陳述，有助凝聚市民大眾，若要有效推動施政願景，需要三方面因素，包括制訂策略、掌握實況和民情，及具有勇於嘗試精神。