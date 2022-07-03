刷單賺佣騙案料持續　有騙徒盜用政府部門標誌假招聘

「刷單賺佣」求職騙案的假網站仍有26個。

近日本港不時發生「刷單賺佣」求職騙案，由於臨近暑假，估計騙徒會空群而出，繼續四出發放短訊和刊登貼文進行假招聘活動。警方表示，留意到近日有騙徒盜用政府部門標誌或假借政府部門名義在社交平台進行招聘，部分職位的實質工作含糊不清、亦欠缺官方聯絡資料，呼籲市民求職要小心，切勿輕易相信不明來歷的招聘短訊或求職專頁。

涉及「刷單賺佣」求職騙案的假網站過去一周仍有26個，當中6個為新增，26個網站包A4lutiom、Big Go、Sdlconsulting、Shin Kong Cinemas、Shop、Redtrack、Across Asia、Aiaray、Asia Yo、Boostability、Costco Travel、Creative world、Diamond、Digital Consulting、ifoodie、lengow、NewNarrative、Polaris、Semrush、Sisense、Soldeazy、Sotheby、TopCashback、Voyemohk、WILD Solutions及Yigou。