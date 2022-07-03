工權會設40周年展覽　「工殤地圖」紀錄逾300宗職業死亡意外

香港人每日走過的街道、消遣的商場、居住的樓宇，都有不同工人參與興建，過程中工人不只付出勞力，還可能付出了性命。工業傷亡權益會於今明兩日(3至4日)舉辦40周年展覽，讓大眾了解這40年來，香港發生的大型工業意外、該會如何推動工傷和職安的法例改善，工友和家屬的變化等。當中，工權會發布「工殤地圖」，記錄近35年內超過300宗大大小小的職業死亡意外，包括發生意外的地點、日期、涉事工人及相關意外詳情。

展覽內容除了有上述的「工殤地圖」外，其他展覽內容包括工殤紀念碑。工權會自1996年開始爭取在鬧市豎立工殤紀念碑及成立工殤紀念日，「為死者哀悼，為生者奮鬥到底」，為殉職的工友獻花。另設祝願留言板，讓市民寫下對香港職業安全的期望，以及對職業傷病工友與殉職者家屬的祝福。至於工殤紀念碑工作坊，同樣是紀念為建設城市而犧牲的殉職者，工作坊將教市民手造一個迷你紀念碑。

該組織也會在展覽上作服務介紹，例如組織一直支援職業傷病工友、照顧殉職者遺屬；工作亦遍及職業意外後的跟進、輔導、就業支援、預防職業意外的宣傳推廣等，另有就職業安全法例和工人權益補償的政策進行倡議。此外，展覽會亦分享組織已故總幹事陳錦康的工作點滴。