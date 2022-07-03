飛服隊冒惡劣天氣搜救工程船船員　海面百支風車直升機難接近

一艘內地工程船「福景001」昨早(2日)在香港西南海域斷開兩截，飛行服務隊到現場搜救。政府飛行服務隊在今次任務中，截至今早(3日)，共出動6架次H175直升機、3架次挑戰者605定翼機，18人次機師及18人次空勤主任。政府飛行服務隊總監胡偉雄表示，定翼機今日仍在搜救，並因應情況擴大範圍，希望找到生還者。飛服隊昨早7時許接海事處通知，有工程船發生事故並發出棄船指令，但當時颱風導致香港一帶天氣極差，剛巧工程船在風眼附近，機組人員及行動組分秒必爭安排工作，例如調動定翼機及直升機配合大型搜救，行動組與海事處配合廣東海事救援中心協調救援，安排附近如湛江市及海口市等周邊機場，為飛機降落及加油調配。過程需要不同單位協調。

他指，今次救援最大困難是香港當時天氣情況，令安排飛機出發時要額外小心，由於陣風風力每小時達140公里以上，而由香港到現場風力對飛機造成逆風超過90公里以上，機組人員要計算燃油及續航力方面有挑戰。此外，雲底比想像中低，飛機遇到強力氣流，機組人員在逆風情況下飛行，困難比平日多好多倍。他指出，第一架定翼機到場時，發現現場有風力發電場，逾100支巨大風車在海面，風車高度由水面至頂部約為500至600英尺，直升機下降到水面搜索非常困難、危險及很多不確定性，第一架直升機到場，冒着很大危險及採取迂迴路線才確定到船位置。飛服隊首次在同一救援中短時間內出動所有機隊，即使放假的人員都召回執勤，希望大家工作獲得認同。

高級機長梁敏超表示，其定翼機是首架飛機到場，他指當時天氣惡劣，形容情況如入了一間充滿煙霧的房間，難望清周邊障礙物情況，駕駛時速300公里的飛機要非常小心。他指出定翼機速度快、續航力長，可盡快確定現場情況，並長時間留在現場觀察及搜索，了解有何障礙物及天氣情況，確保稍後到場的直升機盡快拯救。由於今次事故範圍非常靠近負責範圍的最西面，直升機到場只有25至35分鐘時間作救援，定翼機留在現場的3個多小時期間，飛服隊有3架直升機及國內有一架直升機到場。