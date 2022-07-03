3工種人士今起強檢　大批人輪候　憂未能及時檢測

澳門政府因應新一波疫情，展開多輪全民檢測及快測。其中，保安、清潔工及物管從業員今日(3日)起須接受檢測，雖然不會作為上班的必要條件，但多個檢測站在上午均出現排隊長龍。有業界人士批評當局太遲公布上述措施，導致未能提早預約檢測時間，新冠應變協調中心則呼籲，僱主酌情允許員工於工作時間檢測。

有保安員今日向駐站警員反映，有關工種的檢測措施太遲公布，他又指其工作時間是朝8晚8，憂慮未能在檢測站開放時檢測，又擔心秩序混亂，影響自身工作。另有保安員形容措施麻煩，有同事因上班趕不及檢測，又稱手上的快速抗原檢測試劑不足，需自行購買。

另外，受颱風影響檢測站關閉多時，有健康碼黃碼人士稱，已第4天變成黃碼，目前快速抗原檢測試劑不夠，需向友人借用；亦有市民因昨日(2日)未做快速抗原檢測被轉黃碼，希望到場檢測轉碼。當局表示，黃碼人士可重新預約檢測，原定檢測期可寬限至明日(4日)。當局開設21個檢測站供黃碼人士及重點人群預約，其中4個將延長開放時間，由上午10時至午夜12時。