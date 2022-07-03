瑜伽女教練謀殺案　親友悲赴酒店祭悼亡魂

原定近日赴美進修的23歲瑜伽女教練周慧賢，起行前突然離奇失蹤，警方調查期間，周的前男友到警署投案，並且交出一張酒店房卡，最終揭發周女身中逾30刀、慘遭「放血」浸屍酒店浴缸。無情兇案奪走周女性命，為其身邊人帶來難言傷痛，至今尚未撫平，至今日(3日)下午約4時，一眾親友重臨周女伏屍的酒店，為死者進行招魂拜祭儀式。他們一行十多人，神色間寫滿哀傷，另帶同相信是香燭及生果等祭品，默默走入酒店。酒店職員亦預作安排，迅速帶領他們上樓，以阻絕外人目光，讓眾人平靜完成儀式。

周慧賢本擬於上周四(6月30日)飛赴美國深造，但在出發前一日失去音信，其親友擔心不已，立即發動網上尋人及報警求助。警方接報調查，發現事主的姓勞(28歲)前男友曾到訪女方住所，並且將她接走，惟有人當初聲稱「不清楚」失蹤事件，其後才由律師陪同到警署助查，並交出柯士甸道西一間酒店的房卡。警員追尋而至，甫開房門乍聞血腥撲鼻，最後在浴缸發現用大毛巾包裹、全身被狂斬逾30刀的周女，隨即將勞拘捕。油尖警區重案組跟進案件後，昨日(7月2日)暫控勞男一項謀殺罪，案件明日(7月4日)於九龍城裁判法院提堂。