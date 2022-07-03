今增1828確診　包括147宗輸入個案　4院舍現新個案

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(3日)新增1,828確診，包括147宗輸入個案，昨日(2日)沒有患者離世。。過去兩天有4間院舍出現感染個案，包括2間安老院舍及2間殘疾人士院舍，涉及1名員工及4名院友。早前爆疫的觀塘食肆「為食火鍋」再多3宗個案，群組累計14名食客中招，部分已證實為BA.4或BA.5個案。青山醫院再多1名職員確診，累計3名員工和1名病人染疫。

輸入個案中，有80宗於機場檢測樣本發現，58宗在檢疫設施中發現，9宗於檢疫後發現的個案。另中心發現，機場停機坪地勤Jardine Aviation Services有兩名員工確診，連同家人共5人染疫。其中一名居於屯門的23歲男，6月22日出現輕微病徵，6月24日核酸檢測無事；同月29日快測確診。他曾與另一同事在6月24日用餐，該29歲男同事6月29日發病且確診。中心指，他二人工作時會登機及接觸機艙服務員，中心考慮兩人與輸入個案相關。

本港新增23宗懷疑BA.2.12.1個案，其中20宗源頭未明，有2宗與源頭不明個案有病毒關連；一宗與先前個案有關連，兩人均住愛民邨健民樓，該住處早前已有其他單位發現確診個案。另多28宗懷疑BA.4或5個案，包括25宗本地個案、3宗為輸入個案，至少10宗源頭不明，另有11宗與該10宗源頭不明有病毒關連。

另今日無學校呈報個案，過去7日共1,073宗呈報個案，與對上一周的1,112相若；889宗為學生，佔檢測學生的0.13%；而先前曾公布的BA.4、BA.5的個案中，有兩宗為元朗趙律修紀念中學5A班學生，該班需停課。第一名確診的17歲男學生，已打2針，居於元朗Park Yoho 25A座。他上月25日發病，最後上課是6月24日，全家共5人亦確診；同班另一名16歲男學生亦確診，無打針，居於元朗采葉庭6座，發病且最後一日上班是6月28日。