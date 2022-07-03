多4院舍現新確診個案　涉4院友及1員工

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(3日)交代，過去兩日有4間院舍新增呈後個案，當中包括兩間安老院舍、兩間殘疾人士院舍，共涉及4名院友、1名員工。而日前公布已有染疫個案的荃灣圓玄護理安老院，昨日(2日)再多1名職員及1名院友染疫，為穩陣起見，同層約30人會被送至檢疫。

上周五(1日)新增個案包括屯門如意之家殘疾人士院舍，一名院友當日發病且確診，已打兩針，6月29日曾外出。同院14人被列密切接觸者；西貢基督教家庭服務中心任白慈善基金景林安老院同日有1名院友確診，已打一針，無病徵，6月29日核酸檢測確診，6人被列密切接觸者。

至於昨天呈報個案包括觀塘基督教家庭服務中心尚善家舍，一名居於5樓的院友當日發病且確診，已打兩針，6月28日曾外出；同院一名照顧員亦確診，最後一日上班是7月1日，7月2日曾病發。中心調查發現他曾照顧確診院員。同院7名院友、3名員工被列密切接觸者。至於荃灣仁愛護老院第一分院有一名院友確診，無打針，6月29日曾外出，6院友列密切接觸者。