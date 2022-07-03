明起進行3輪全民檢測　政府：若個案再上升或考慮禁足

澳門至上月18日爆發新一波新冠肺炎疫情，確診個案已逼近800宗。社會文化司司長歐陽瑜今日(3日)表示，未來一周將進行多輪全民檢測，0至3歲嬰幼兒可豁免檢測。另內地派650名採樣人員支援抗疫，其中150名先遣人員已於較早前抵達，餘下500名採樣人員今日亦全數抵達。歐陽瑜又指，政府內部曾就疫情考慮停工及全市靜止(禁足)問題，假設經過下輪防疫措施感染個案數字仍向上升，當局不排除會採取其他措施，包括禁足。

衛生局局長羅亦龍補充，第一輪全民檢測於周一至周二(4日至5日)開始，周三至周四(6日至7日)為第二輪，最後一輪定於周五至周六(8日至9日)。每一輪的時間為早上9時至翌日晚上6時。今次3輪的全民檢測均會向市民派發物資包，市民可在檢測站登記時一併領取。第1輪將派發5個快測包，第2輪將派發10個KN95口罩，第3輪再派發5個快測包。羅又表示，因應現時輕症和無症狀的病患較多，政府已設置兩間酒店作收治病患隔離所用，連同所有隔離設施共可提供近5,000個床位。

昨日(2日)澳門新增90宗確診個案，累計784宗確診個案。新增個案中有3分之2屬社會面個案，顯示仍有傳播鏈在社區之中，另當局根據流行病學調查，至今已發現共有16個傳播群組。另外，社會工作局局長韓衛表示，下環母親會長者院舍自6月28日發現首宗確診個案，經過多輪及頻密檢測，至今共發現14人染疫，包括3名院友及11名員工。