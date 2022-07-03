外籍婦池邊除罩傾電話惹議　網民：去得游水驚唔到咁多

夏天暢泳本為假日樂事，惟撞正新冠疫情，泳客難免會擔心受感染。有網民近日在網上討論區分享經歷，指其今日(3日)在公共泳池遇正一名疑似南亞裔婦女，後者在池邊公然除口罩與友人視像講話，惹人側目。事主唯對其勸喻「Can you wear a mask?(問該名婦人可否戴上口罩)」，但被對方無視，最後需工作人員到場交涉，她才願意戴上口罩。事主不禁懷疑自己，「我覺得我有少少太多事。」

其他網民亦普遍對事主的行為留有非議，有人表示，「其實去得游水就驚唔到咁多」、「其實點解成日為口罩而神經緊張？我覺得好無謂。咁驚你咪自己行開啲囉。」、「入咗泳池範圍我覺得無所謂，游緊都唔戴㗎啦，喺水就唔怕，上水就怕？其實我以為口罩係放喺更衣室。」不過亦有網民認為，近日疫情肆虐，為人為己，市民在公眾場所還是遵守防疫規定，載上口罩為好。

其實，翻查資料可見，泳池目前仍是第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》的表列處所，泳客在使用公眾游泳池時，仍要遵守多項防疫措施。在泳池範圍內，只有5種情況獲豁免戴口罩，分別是游泳、淋浴、往返更衣室及泳池、往返不同泳池，或在與其他人之間相距至少1.5米的情況下進行熱身運動。