葵涌青年手機失竊　查GPS率友擒賊

葵涌市民徐先生(22歲)，昨晚(2日)7時許在葵興邨興福樓對開準備乘車外出時，察覺其iPhone手機不知所終，於是嘗試撥打手機號碼，但電話接連被人掛斷。徐懷疑手機被盜，立即啟動「尋找iPhone」功能鎖機，並留言聯絡持機者歸還，另一方面亦着女友打開GPS定位功能，遙距追蹤手機下落。根據GPS顯示，其手機信號本來位處興福樓一帶，突然快速往石蔭附近移動，徐等人於是乘上朋友的私家車急起直追。

眾人抵達石籬屏麗徑時，鎖定一名可疑人物，一名友人擋在對方跟前怒目瞪視，徐則再以「尋找iPhone」令手機震響。對方發現受徐等人注目，似乎自知事迹敗露，竟然一手將手機掉入坑渠，然後無視喝止，施然緩步逃走，直至見到事主窮追不捨，才變成拔足狂奔。雙方追逐一番後，事主曾在梨木道一工廈附近丟失男子蹤影，最終發現他暗中躲藏於停車位，後者見未能擺脫「追兵」，頓即揮動手中長傘，發難毆擊事主一方。徐的兩名男友人不畏攻勢，反而迎頭搶上，合力將對方制服，並且報警處理。警方經初步調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕一名姓李(62歲)男子，他現正被扣查。

事主將捉賊過程上載到社交網站，文字配合圖片和影片，令網民看得大呼過癮。事主既反省自己無看管好手機，亦不禁打趣道：「由細到大睇警匪片都會覺得好搞笑：叫個賊『唔好走唔好走』，點知到自己親身經歷嘅時候都係叫『唔好走』」，提醒網友要將GPS交托予信任的人，以後遇事也能方便追尋。