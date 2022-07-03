政Whats噏：助滯留客被指為攞分嬲爆　梁文廣要巴士職員收回言論

呢幾日香港真係風風火火，事關又打風，元朗阜街大廈天台起火。而議員梁文廣就收到市民求助冇金巴搭去珠海，在港珠澳大橋關口滯留，雖然事件終於得到解決，但就谷到一肚氣，事關有巴士公司嘅職員竟然話啲議員嚟協調係為攞分，簡直嬲爆，即刻叫嗰個職員收返咁嘅講法。

話說尋日(2日)打緊8號風球期間，包括梁文廣在內嘅多名地區直選議員，收到30個求助電話，話因為打風嘅關係，冇巴士搭去珠海而滯留，於是佢哋就急急腳去到現場協調。梁文廣仲做Live，見到現場有幾十名市民，而因為大雨，佢副眼鏡都布滿水點。過咗幾個鐘頭，佢再做Live，話經過運輸及物流局同金巴方面嘅斡旋下，滯留嘅市民可以分乘兩部巴士去珠海。雖則件事已經解決，但佢就話當中發生幾段插曲。

其中一段插曲係非常唔愉快嘅。佢話同金巴職員有啲口角，原因係職員話啲議員係為咗攞分而嚟嘅，佢聽到呢句說話就好嬲，話嗰時大風大雨，自己成身由乾變濕，又由濕變乾，再加上滯留嘅市民未必係佢哋所屬選區嘅選民，有啲甚至唔係香港市民，竟然話議員嚟協調係為攞分，呢個講法係非常唔禮貌，亦絕對唔同意佢嘅講法，即時叫嗰個職員收返句說話，佢話嗰個職員亦即場收返。

佢認為職員嗰句說話，反映唔體恤市民苦處，冇同理心去幫助市民，今時今日咁嘅服務態度唔得，又話運輸及物流局唔單止要想辦法堵截「黃牛飛」嘅問題，仲要同金巴傾下喺呢啲突發嘅情況下，點樣可以幫到乘客。

當颱風遠走之際，元朗阜財街大廈天台發生火警，當區議員周浩鼎帶埋班支部兄弟去咗火災現場。喺大火撲熄後，佢哋就喺天台位置講返火災嘅情況，萬幸嘅係冇人傷亡，交通亦逐步恢復。唔知係咪畀之前電纜橋起火導致大停電嚇親，佢班兄弟仲特別強調今次火災同中電冇關係。明解嘅，正所謂一朝被蛇咬，十年怕草繩吖嘛！

另一議員郭偉強身兼東區區議員，喺尋日落咗8號波之後，佢亦即刻落咗北角，仲喺橫風橫雨下擔住把遮做Live，直擊路面交通情況。