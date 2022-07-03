亞太餐飲倒閉後負責人下落不明　工會明助員工登記申索

七一突然倒閉的連鎖食肆母公司亞太餐飲負責人仍下落不明，飲食業職工總會明日(4日)早上10時半，會在其位於通菜街永輝大廈2樓的會所康樂部，為受影響的員工登記申索。工會權益總幹事招先生表示，至今有多個受影響員工，包括餐廳、辦公室職員，估計涉及100多名僱員的工資、代通知金及強積金多月欠供款等，涉款200多萬元。

東網收到一份該公司於5月30日結算的周年申報表。申報表顯示，公司有4名股東，當中持股最多是林利財，持有約51%股權，報稱居於內地，而另外三人則平均瓜分餘下的股份，包括：陳偉倫、黎沃強及張秀恩，居住於九龍塘、旺角及半山，當中英文名為Carina的張秀恩於申報表中是唯一董事，並於今年6月13日簽署表格。

文件提供人指，張秀恩是獅子山自然教育基金董事，並曾為國際獅子總會中國港澳303區的第15分域主席。記者翻查資料，國際獅子總會中國港澳303區2020年7月至9月的雜誌「LION港澳獅聲」中，2020-2021年度的區職員團隊表有「張秀恩」、「Carina」的名字，為該屆的第5分域主席，並稱她任職亞太餐飲(控股)有限公司的副主席兼執行董事。

招先生亦指，收到一名自稱公司股東求助，指稱張秀恩已離港，該股東表示已報警求助，惟未提供報案資料。東網亦正向國際獅子總會中國港澳303區、獅子會自然教育基金、香港中港獅子會查詢。亞太餐飲(控股)有限公司旗下食肆，包括麻辣娘子、mee lemongrass、九井壽司等多間餐廳食肆於七一倒閉，招先生引述支助員工稱，於6月30日晚上店舖關門後，其主管才通知員工翌日(7月1日)不用上班，惟未有交代詳情，而公司董事至今亦未有現身說法。