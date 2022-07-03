高油價抬電價　電動車快充費持續升　汽車會促規管

國際油價波動，不僅影響汽油價格，電動車充電費用亦受波及。環境及生態局數據顯示，無鉛汽油截至6月29日本地除稅後，零售價的7天平均數升破17元，是自2012年7月後的新高。轉用電動車的車主亦難逃加價厄運，有指電動車Tesla的快速充電站過去半年兩度加價，每度電由3.1元升至3.9元，累積加幅約25.8%，與汽油價格加幅相若。

本港截至今年3月，共有4,852個充電器供公眾使用，包括2,571個中速充電器及857個快速充電器，部分需要收費。除了Tesla的快速充電站上半年兩度加價外，據蜆殼網頁顯示，其充電站充電30分鐘提供20度電，收費68元，平均每度電收3.4元，兩者均高於中電的平均淨電價1.37元。

香港汽車會會長李耀培表示，Tesla快速充電站的收費不透明，經常調整，需要充電後才知悉價格，有會員反映繁忙時間收費每度電至少3.5元，而近期的充電費加幅驚人，車主「肉隨砧板上」。雖然車主可於屋邨停車場、部分免費提供充電服務的停車場為電動車充電，但車位數量有限，供不應求，車主只能於快充站付鈔充電。他認為當局鼓勵使用電動車的政策下應行多一步，研究規管充電市場，至少增加充電價格的透明度，令市民有更大誘因換電動車。

環境及生態局表示，私營快速充電站的收費由市場主導。雖然電費和汽油價格均會隨國際油價改變而波動，但電費波動幅度相對較小。以行走相同里程比較，電動車充電費用仍遠低於傳統車輛汽油費用，相信電動車在能源費用仍具優勢，亦預期大眾會逐漸轉用電動車。